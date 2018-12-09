На многоэтажку, которая находится в центре Петербурга (Россия), вывесили баннер с призывом к президенту РФ.
Об этом сообщается на странице Команда Открытой России в Twitter.
На многоэтажку в центре Петербурга повесили баннер с надписью Стоп Путин. Стоп война.
Активисты «Открытой России» вывесили в Петербурге баннер «Стоп Путин. Стоп война». pic.twitter.com/hR1Xk0SlDJ
— Команда Открытой России (@openrussiateam) 8 декабря 2018 г.
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Ранее Факты ICTV писали, что манекен, одетый в тюремную робу и с лицом Владимира Путина, неизвестные привязали к столбу в Перми.
Фото: Команда Открытой России