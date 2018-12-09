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Стоп Путин. Стоп война: в Петербурге провели акцию против президента РФ

На многоэтажку, которая находится в центре Петербурга (Россия), вывесили баннер с призывом к президенту РФ.

Об этом сообщается на странице Команда Открытой России в Twitter.

На многоэтажку в центре Петербурга повесили баннер с надписью Стоп Путин. Стоп война.

Читайте: Сергей Полунин выступил с поддержкой Владимира Путина

Ранее Факты ICTV писали, что манекен, одетый в тюремную робу и с лицом Владимира Путина, неизвестные привязали к столбу в Перми.

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