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Факти / Світ / Пашинян із прибічниками перемогли на виборах у Вірменії/

Пашинян со сторонниками победили на выборах в Армении

Парламентские выборы в Армении с большим отрывом выиграл блок лидера революции Никола Пашиняна.

Лидер революции в Армении и действующий и.о. премьера страны Никол Пашинян победил на парламентских выборах. Его блок Наш шаг финишировал на волеизъявлении с результатом в 70.43% голосов избирателей.

Остальные две партии, которые прошли в армянский парламент – Цветущая Армения (8.27%) и Светлая Армения (6,37%) – также поддерживали революцию Пашиняна.

Партии-представители предыдущей власти остались вне проходного барьера.

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Отметим, что выборы прошли при низкой явке избирателей – проголосовали всего 48,63% армян.

Напомним, 17 апреля парламент избрал бывшего президента Сержа Саргсяна премьером, но уже 23 апреля он был вынужден уйти в отставку под давлением протестующих.

Пашиняна избрали премьер-министром в мае этого года.

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