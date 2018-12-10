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Факти / Світ / Транспортний колапс: у Німеччині страйк залізничників/

Транспортный коллапс: в Германии забастовка железнодорожников

В Германии сегодня, 10 декабря, железнодорожники устроили забастовку с требованием повысить зарплаты. В результате чего серьезно нарушен график железнодорожных сообщений.

Забастовка началась в 5.00 и длилась 4 часа, сообщает немецкий оператор Deutsche Bahn, передает AFP.

В большинстве крупных городов трафик почти полностью остановись. В Баварии вообще все железнодорожные сообщения были прекращены. Кроме того, забастовка затронула и скоростные поезда междугороднего сообщения.

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Напомним, в субботу переговоры между Deutsche Bahn и профсоюзом железнодорожников EVG закончились ничем. Работники железной дороги требовали повышения зарплаты на 160% для 160 тыс. сотрудников. Сегодня переговоры должны продолжиться.

Ранее Факты ICTV писали, что участники протестов желтых жилетов во Франции назвали 25 пунктов со своими требованиями к правительству.

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