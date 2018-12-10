В Молдове Конституционный суд в 5 раз отстранил президента страны Игоря Додона.

Конституционный суд Молдовы временно лишил президента Игоря Додона полномочий, сообщает Ziarul de Gardă.

Такое решение суд вынес после обращения спикера парламента Андриана Канду и депутата Демпартии Сергея Сырбу для принятия законов в обход президента: нового Кодекса телевидения и радио, проекта строительства Посольства США на территории бывшего Республиканского стадиона, проекта, предусматривающего празднование Дня Европы 9 мая, а также реформы Департамента войск карабинеров.

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К слову, это уже 5 раз, когда Игоря Додона лишают полномочий президента. Однако он остается главой государства, но лишается права блокировать решения правительства и парламента.

Ранее Факты ICTV писали, что в сентябре президент Республики Молдова Игорь Додон попал в ДТП.

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