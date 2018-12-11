Литовский сейм обратился к мировому сообществу с призывом ввести новые санкции против РФ и отключить ее от системы платежей SWIFT.

Литовские депутаты призвали ввести новые санкции против России и отключить ее от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, если РФ не выполнит условий принятой резолюции.

Об этом сообщает пресс-служба сейма.

Резолюцию поддержали 79 депутатов.

В ней выражена необходимость передачи контроля над Керченским проливом и над оккупированными территориями миротворческой миссии ООН.

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Кроме того, депутаты призвали Россию освободить политических заключенных и военнопленных.

К слову, в сейме также поддержали усиление присутствия НАТО в Чорном море.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Литва первой ввела санкции против России из-за атаки на Азове.