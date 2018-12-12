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Самые высокооплачиваемые писатели – рейтинг Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых писателей года.

Forbes обнародовал рейтинг писателей, которые заработали больше всего в 2018 году.

Самым высокооплачиваемым писателем стал Джеймс Паттерсон с доходом в $86 млн.

Читайте: Ангела Меркель vs Тереза ​​Мэй: Forbes назвал самую влиятельную женщину мира

Второе место заняла автор саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг ($54 млн), а третье – Стивен Кинг, заработавший $21 млн.

Также в рейтинг попали писатели Джон Гришэм, Дэн Браун, Джефф Кинни, Майкл Вулф, Нора Робертс, Даниэла Стил, Рик Риордан.

Ранее Факты ICTV писали, что Forbes назвал самыми высокооплачиваемыми музыкантами рок-группу U2.

Фото: jamespattersonbooks 

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