Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых писателей года.
Forbes обнародовал рейтинг писателей, которые заработали больше всего в 2018 году.
Самым высокооплачиваемым писателем стал Джеймс Паттерсон с доходом в $86 млн.
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Второе место заняла автор саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг ($54 млн), а третье – Стивен Кинг, заработавший $21 млн.
Также в рейтинг попали писатели Джон Гришэм, Дэн Браун, Джефф Кинни, Майкл Вулф, Нора Робертс, Даниэла Стил, Рик Риордан.
Ранее Факты ICTV писали, что Forbes назвал самыми высокооплачиваемыми музыкантами рок-группу U2.
Фото: jamespattersonbooks
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