В Минобороны РФ поддержали идею российского Минкультуры назвать новую бронетехнику Кобзарь.

В России планируют дать новому образцу бронетехники название Кобзарь. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский, пишет УНИАН.

Он заявил, что за основу названия взята фамилия советского офицера Якова Кобзаря, который участвовал в военных действиях во время Курской битвы. Российский министр похвастался, что военный за один бой уничтожил 17 танков фашистской Германии.

По его словам, Яков Кобзарь – это известная фигура, которая имеет звание Героя Советского Союза посмертно.

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Мединский заявил, что идею назвать бронетехнику фамилией Кобзаря поддержали в российском Минобороны.

Напомним, в России провели реконструкцию “штурма Берлина”, во время которой атаковали макет Рейхстага в Подмосковье.