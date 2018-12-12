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В случае импичмента: Трамп пригрозил восстанием

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае его импичмента народ поднимется на восстание.

Дональд Трамп заявил, что он делает все правильно и даже восстанавливает экономику страны, передает СNN.

– Я не обеспокоен, нет. Думаю, что люди восстанут, если это произойдет, – отметил президент США.

В команде Трампа опасаются импичмента из-за обновления Палаты представителей Конгресса.

Читайте: Идиот! Google объяснил, почему на этот запрос выдает фото Трампа

Напомним, как Дональд Трамп выбросил приемник на саммите G20.

Фото: Gints Ivuskans | Dreamstime.com

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