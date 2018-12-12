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Украинский дипломат оказался вблизи теракта в Страсбурге

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, что во время стрельбы в Страсбурге находился в 200 м от места происшествия.

– Так случилось, что на момент стрельбы я был в 200 м от места происшествия на официальном ужине. Но наша спецслужба сработала быстро и вместе с французскими коллегами провела эвакуацию. За что очень благодарю, – рассказал украинский дипломат.

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По его словам,  сейчас центр Страсбурга полностью перекрыт полицией и военными, над городом летают вертолеты.

Напомним, вечером 11 декабря мужчина устроил теракт в Страсбурге во время рождественской ярмарки. В результате было ранено 12 человек, трое людей убито.

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