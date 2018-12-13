Россия в ответ на высылку Словакией своего дипломата, подозреваемого в шпионаже, объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

– На днях персоной нон грата в РФ был объявлен словацкий военный дипломат, которому надлежит покинуть нашу страну в течение двух суток. Послу Словакии в Москве 11 декабря была вручена соответствующая нота, – уточнила она.

По ее словам, в соответствии с общепринятой дипломатической практикой подобные недружественные действия всегда влекут за собой зеркальные ответные меры.

Читайте: Шпионский скандал обрушил рубль и акции российских компаний

Напомним, 5 декабря Словакия выдворила сотрудника российского посольства, обвиняемого в шпионаже.