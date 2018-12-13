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Тереза Мэй сохранила должность премьера Британии

В британском парламенте депутаты Консервативной партии большинством голосов выразили доверие Терезе Мэй. Таким образом она получила иммунитет на год.

В ходе тайного голосования за вотум недоверия премьер-министру Терезе Мэй проголосовали 117 британских депутатов, против – 200, сообщает ВВС.

Это значит, что Мэй остается лидером партии консерваторов и сохраняет пост премьер-министра минимум на год.

Голосование за вотум недоверия состоялось из-за критики коллегами Мэй по партии ее плана Brexit по выходу Великобритании из Евросоюза.

– Я благодарна за поддержку, однако значительное число коллег проголосовали против меня, и я к ним прислушиваюсь, – сказала она после голосования.

В то же время, еще перед голосованием Тереза Мэй сказала, что уйдет с поста премьер-министра до всеобщих выборов, назначенных на 2022 год.

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Ранее Тереза Мэй исключила возможность проведения еще одного референдума по Brexit.

Глава Евросовета Дональд Туск 13 декабря созывает саммит ЕС по Brexit, но на нем не будут пересматривать сделку по выходу Великобритании из Евросоюза.

ФотоPalinchak | Dreamstime.com

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