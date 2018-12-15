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Протесты во Франции: мобилизовано почти 69 тыс. полицейских

Во Франции мобилизовали почти 69 тыс. полицейских из-за возможных протестов.

Из-за возможных протестов желтых жилетов во Франции мобилизовали около 69 тыс. полицейских.

Об этом сообщает BFM TV.

В частности, только в Париже мобилизовано 8 тыс. правоохранителей.

Они уже заняли позиции у Триумфальной арки.

Читайте: Протесты желтых жилетов: из-за чего во Франции начались акции и чем может завершиться

Жителей предупреждают, что на дорогах и вокзалах возможные дополнительные проверки.

Напомним, массовые протесты желтых жилетов начались во Франции 17 ноября из-за недовольства повышение тарифов на топливо.

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