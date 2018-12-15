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Трамп назначил нового руководителя Белого дома

Новым руководителем аппарата Белого дома в США стал Мик Малвейни.

Президент США Дональд Трамп назначил новым руководителем аппарата Белого дома Мика Малвейни.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

К концу года руководителем администрации будет Джон Келли.

Малвейни вступит в новую должность в 2019 году.

Читайте: Идиот! Google объяснил, почему на этот запрос выдает фото Трампа

К слову, сейчас Мик Малвейни работает директором административно-бюджетного управления администрации президента.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что следующим руководителем аппарата Белого дома может стать зять Трампа.

Фото: dailybeast

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