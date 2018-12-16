Саломе Зурабишвили, победившая на выборах в Грузии 28 ноября, официально вступила в должность президента.

В Грузии 16 декабря состоялась церемония инаугурации пятого президента страны Саломе Зурабишвили, сообщает Грузия Онлайн.

Церемония состоялась в крепости Батонис цихе в городе Телави. Там собралось 1800 гостей, среди них – президент Армении Армен Карапетян и экс-президент Франции Николя Саркози.

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Напомним, 28 ноября в Грузии состоялся второй тур президенских выборов, по его итогам с результатом 59,61% победила независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия Грузинская мечта.

Она оставила позади Григола Вашадзе, который представляет бывшую партию власти Единое национальное движение. Он набрал во втором туре 40,39%.

Фото: Salome Zourabichvili