PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Саломе Зурабишвили официально стала президентом Грузии/

Саломе Зурабишвили официально стала президентом Грузии

Саломе Зурабишвили, победившая на выборах в Грузии 28 ноября, официально вступила в должность президента.

В Грузии 16 декабря состоялась церемония инаугурации пятого президента страны Саломе Зурабишвили, сообщает Грузия Онлайн.

Церемония состоялась в крепости Батонис цихе в городе Телави. Там собралось 1800 гостей, среди них – президент Армении Армен Карапетян и экс-президент Франции Николя Саркози.

Читайте: Выборы в Грузии – кто такая Саломе Зурабишвили

Напомним, 28 ноября в Грузии состоялся второй тур президенских выборов, по его итогам с результатом 59,61% победила независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия Грузинская мечта.

Она оставила позади Григола Вашадзе, который представляет бывшую партию власти Единое национальное движение. Он набрал во втором туре 40,39%.

Фото: Salome Zourabichvili

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Оружие и Саакашвили: украинцам в Тбилиси предъявлено обвинение
В Грузии задержали семерых украинцев – СМИ
Саломе Зурабишвили: Грузия не готова к сотрудничеству с Россией
Выборы в Грузии – кто такая Саломе Зурабишвили
Выборы в Грузии выиграла Саломе Зурабишвили
Выборы президента Грузии: кто победит – проевропейский курс или Кремль
Учат с первого класса. Как грузины занимаются английским языком
Современная архитектура Грузии: дом в виде огромного гриба и волны
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка