Парламент США может остановить свою работу из-за того, что не может достигнуть соглашения касательно строительства стены на границе с Мексикой.

Белый дом готовится к остановке работы американского правительства, которое может произойти в том случае, если не будет принято решение касательно строительства стены на границе с Мексикой, идею которой предложил президент США Дональд Трамп, сообщает The Washington Post.

Если Республиканская партия не сможет договорится с Демократами, то правительство может прекратить работу 22 декабря.

Демократическая партия выступает против выделения $5 млрд на строительство стены, из-за чего не может быть утвержден бюджет страны.

Республиканцы намерены сделать все, чтобы строительство стены на границе с Мексикой стало возможным.

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К слову, США вместе с арабскими странами могут создать аналог НАТО под названием MESA.