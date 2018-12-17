PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Парламент США может прекратить работу из-за Трампа - СМИ/

Парламент США может прекратить работу из-за Трампа – СМИ

Парламент США может остановить свою работу из-за того, что не может достигнуть соглашения касательно строительства стены на границе с Мексикой.

Белый дом готовится к остановке работы американского правительства, которое может произойти в том случае, если не будет принято решение касательно строительства стены на границе с Мексикой, идею которой предложил президент США Дональд Трамп, сообщает The Washington Post.

Если Республиканская партия не сможет договорится с Демократами, то правительство может прекратить работу 22 декабря.

Демократическая партия выступает против выделения $5 млрд на строительство стены, из-за чего не может быть утвержден бюджет страны.

Республиканцы намерены сделать все, чтобы строительство стены на границе с Мексикой стало возможным.

Читайте: В США подготовили новый отчет по России – СМИ

К слову, США вместе с арабскими странами могут создать аналог НАТО под названием MESA.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Убийство Хашогджи: в Саудовской Аравии опровергают обвинения США
В США подготовили новый отчет по России – СМИ
Трамп назначил нового руководителя Белого дома
На дорогах ямы, а автобусы не приезжают: украинка рассказала о жизни в США
СМИ называют зятя Трампа следующим главой аппарата Белого дома
Ударный день! Порошенко отметил три важные резолюции Конгресса США
В Конгрессе США признали Голодомор геноцидом украинского народа
Эра жутких монстров – трейлер фильма Годзилла
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка