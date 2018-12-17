Если Россия признает террористические организации “ЛНР” и “ДНР”, то потеряет отношения с Украиной.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если Россия признает так называемые “ЛНР” и “ДНР”, то она потеряет отношения с Украиной, передает ТАСС.

По его словам, после признания “ЛНР” и “ДНР” Россия “потеряет всю остальную Украину”.

РФ якобы важнее поддерживать отношения с Киевом даже не смотря на мифический “режим Запада”.

Лавров добавил, что единственным способом разрешить конфликт на Донбассе являются Минские договоренности, которым нет альтернативы. Но при этом Москва продолжает их нарушать.

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К слову, на оккупированных территориях Донбасса эксплуатируют заключенных, которые попали в тюрьмы до 2014 года.