Новый отчет о вмешательстве России в выборы президента США в пользу Дональда Трампа представят Сенату.
Отчет о российском вмешательстве в американские выборы подготовлен для комитета Сената США по разведке, передает The Washington Post.
По информации издания, данные отчета основаны на развернутом анализе миллионов публикаций в соцсетях.
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В отчете подчеркивается, что РФ использовала все основные социальные медиаплатформы для содействия избранию Трампа президентом США.
Также отмечается, что российская кампания занималась поддержкой Трампа и после его победы.
Напомним, в СБУ рассказали, как Россия планирует вмешиваться в выборы 2019 в Украине через страницы украинцев в социальных сетях Facebook и Twitter.
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