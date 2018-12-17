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В США подготовили новый отчет по России – СМИ

Новый отчет о вмешательстве России в выборы президента США в пользу Дональда Трампа представят Сенату.

Отчет о российском вмешательстве в американские выборы подготовлен для комитета Сената США по разведке, передает The Washington Post.

По информации издания, данные отчета основаны на развернутом анализе миллионов публикаций в соцсетях.

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В отчете подчеркивается, что РФ использовала все основные социальные медиаплатформы для содействия избранию Трампа президентом США.

Также отмечается, что российская кампания занималась поддержкой Трампа и после его победы.

Напомним, в СБУ рассказали, как Россия планирует вмешиваться в выборы 2019 в Украине через страницы украинцев в социальных сетях Facebook и Twitter.

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