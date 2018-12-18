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Перерезали шею: в Марокко нашли тела двух туристок

В Марокко нашли убитыми двух гражданок Дании.

В горном районе Марокко нашли убитыми двух гражданок Дании.

Об этом сообщает информационное агентство AFP.

Женщин нашли с порезами на шее на горном хребте Большой Атлас вблизи поселка Имлил.

Читайте: Несколько раз ударили ножом: в Италии убили украинца

Полиция уже арестовала подозреваемого.

Правоохранители продолжают поиск других причастных.

Ранее Факты ICTV писали об убийстве стрелка, который устроил теракт на рождественской ярмарке в Страсбурге.

Фото: Dreamstime

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