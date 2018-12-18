В Японии правительство утвердило модернизацию кораблей на авианосцы.
Правительство Японии утвердило план обороны, в котором предусмотрена модернизация кораблей на авианосцы.
Об этом сообщает информационное агентство AFP в Twitter.
AFP graphic on Japan’s defence budget, set at 27.47 trillion yen ($244 billion) for 2019-2024https://t.co/LpcxMf123W @AFPgraphics pic.twitter.com/bA3nrUWNpv
— AFP news agency (@AFP) 18 декабря 2018 г.
В плане предусматривается модернизация вертолетоносцев и закупка 42 истребителей F-25B и 105 истребителей F-35A в течение 10 лет.
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Новый план обороны предусматривает расходы в размере $244 млрд до 2024 года.
К слову, Япония проводит модернизацию впервые со времен Второй мировой войны.
Это решение призвано противостоять военной мощи Китая в напряженных отношениях с Северной Кореей.
Ранее Факты ICTV писали о том, что Северная Корея испытала новое оружие.