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Япония модернизирует корабли на авианосцы – впервые со времен Второй мировой

В Японии правительство утвердило модернизацию кораблей на авианосцы.

Правительство Японии утвердило план обороны, в котором предусмотрена модернизация кораблей на авианосцы.

Об этом сообщает информационное агентство AFP в Twitter.

В плане предусматривается модернизация вертолетоносцев и закупка 42 истребителей F-25B и 105 истребителей F-35A в течение 10 лет.

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Новый план обороны предусматривает расходы в размере $244 млрд до 2024 года.

К слову, Япония проводит модернизацию впервые со времен Второй мировой войны.

Это решение призвано противостоять военной мощи Китая в напряженных отношениях с Северной Кореей.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Северная Корея испытала новое оружие.

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