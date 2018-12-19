В 2019 году мир всколыхнут 4 главных угрозы – гонка вооружений, торговые войны, вражда двух стран и реальные кровавые войны.

Прогноз рисков на 2019 год составили аналитики Bloomberg.

Гонка вооружений

Самый худший сценарий для мира на 2019 год заключается в возможности выхода США из соглашения с Россией о ликвидации ракет малой и средней дальности от 1987 года. Это приведет к тому, что начнется гонка вооружений, РФ нацелит свои ракеты на западных соседей.

Bloomberg считает, что риск разрыва ядерного договора высокий, а начала новой ядерной гонки в Европе – средний.

Вражда двух стран

По прогнозам Bloomberg, главной угрозой на 2019 год остается Россия. Скорее всего Владимир Путин изменит стратегию в отношении США и перестанет обрабатывать Дональда Трампа. Встречу глав двух государств, которая намечена на 2019 год, Дональд Трамп снова отменит. Хотя не исключено, что Путин и Трамп встретятся в июне во время проведения саммита G20, который пройдет в Японии.

США продолжат вводить против России новые и новые санкции, государства перейдут на стадию открытой вражды.

Торговые войны

Если 90-дневное перемирие между Китаем и США, которое истекает в феврале, не будет продолжено, то велика вероятность, что Вашингтон обложит китайский экспорт новыми пошлинами. А это приведет к тому, что между странами вспыхнет торговая война, которая к концу 2019 года перерастет в борьбу за стратегическое доминирование. Это подорвет экономический рост и безопасность по всей планете.

Также Вашингтон может обложить налогами ввоз в страну иностранных автомобилей, а это в свою очередь приведет к торговой войне между США и ЕС.

Реальные кровавые войны

Острая риторика между Киевом и Москвой вряд ли утихнет до выборов президента Украины, которые состоятся 31 марта. Худший сценарий заключается в том, что начнется открытая война между Россией и Украиной.

Война в Сирии будет продолжаться и в течение всего 2019 года. Турция, вероятно, окажется в центре событий. Президент Раджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе пригрозил начать новое наступление против курдских сил, которые контролируют значительные территории вблизи турецкой границы с Сирией.

Будет продолжаться давление США на Иран. Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ, ставит целью заставить Иран отказаться от присутствия в Йемене, Сирии, Ливане и Ираке, а также вернуться к переговорам по ядерному оружию. Это может привести к тому, что ситуация до конца 2019-го сильно ухудшится.

Читайте: Гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака

К слову, ранее Bloomberg публиковал прогноз на 2019 год для Украины и мира, где рассказал о важных аспектах года: пшеничный кризис, войну на Донбассе, мировые волнения, природные катаклизмы.