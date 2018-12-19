В 2019 году мир всколыхнут 4 главных угрозы – гонка вооружений, торговые войны, вражда двух стран и реальные кровавые войны.
Прогноз рисков на 2019 год составили аналитики Bloomberg.
Гонка вооружений
Самый худший сценарий для мира на 2019 год заключается в возможности выхода США из соглашения с Россией о ликвидации ракет малой и средней дальности от 1987 года. Это приведет к тому, что начнется гонка вооружений, РФ нацелит свои ракеты на западных соседей.
Bloomberg считает, что риск разрыва ядерного договора высокий, а начала новой ядерной гонки в Европе – средний.
Вражда двух стран
По прогнозам Bloomberg, главной угрозой на 2019 год остается Россия. Скорее всего Владимир Путин изменит стратегию в отношении США и перестанет обрабатывать Дональда Трампа. Встречу глав двух государств, которая намечена на 2019 год, Дональд Трамп снова отменит. Хотя не исключено, что Путин и Трамп встретятся в июне во время проведения саммита G20, который пройдет в Японии.
США продолжат вводить против России новые и новые санкции, государства перейдут на стадию открытой вражды.
Торговые войны
Если 90-дневное перемирие между Китаем и США, которое истекает в феврале, не будет продолжено, то велика вероятность, что Вашингтон обложит китайский экспорт новыми пошлинами. А это приведет к тому, что между странами вспыхнет торговая война, которая к концу 2019 года перерастет в борьбу за стратегическое доминирование. Это подорвет экономический рост и безопасность по всей планете.
Также Вашингтон может обложить налогами ввоз в страну иностранных автомобилей, а это в свою очередь приведет к торговой войне между США и ЕС.
Реальные кровавые войны
Острая риторика между Киевом и Москвой вряд ли утихнет до выборов президента Украины, которые состоятся 31 марта. Худший сценарий заключается в том, что начнется открытая война между Россией и Украиной.
Война в Сирии будет продолжаться и в течение всего 2019 года. Турция, вероятно, окажется в центре событий. Президент Раджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе пригрозил начать новое наступление против курдских сил, которые контролируют значительные территории вблизи турецкой границы с Сирией.
Будет продолжаться давление США на Иран. Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ, ставит целью заставить Иран отказаться от присутствия в Йемене, Сирии, Ливане и Ираке, а также вернуться к переговорам по ядерному оружию. Это может привести к тому, что ситуация до конца 2019-го сильно ухудшится.
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К слову, ранее Bloomberg публиковал прогноз на 2019 год для Украины и мира, где рассказал о важных аспектах года: пшеничный кризис, войну на Донбассе, мировые волнения, природные катаклизмы.