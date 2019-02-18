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Почему Трамп объявил чрезвычайное положение и работал ли он на Кремль

Почему Трамп объявил чрезвычайное положение и работал ли он на Кремль

Военные усиливают патрулирование и устанавливают колючую проволоку. Это граница с Мексикой. Пентагон дополнительно отправил почти 4 тыс. солдат, которые должны не допустить проникновения нелегалов.

Соглашение о завершении шатдауна предусматривает, что строительство продолжится, но это будет не стена с Мексикой, а пограничные барьеры и на это выделят 1 млрд и 300 млн долларов. Это намного меньше, чем просит Трамп.

Читайте: Для финансирования стены введут чрезвычайное положение – Трамп

В конце недели американский президент все же подписал невыгодную для себя сделку, но вместе с тем объявил в США чрезвычайное положение.

Во время чрезвычайного положения президент может взять из бюджета необходимую сумму в обход Конгресса. Трамп сказал, на стену будет тратить деньги Пентагона.

Настоящей сенсацией стала новость о том, что ФБР проводит в отношении Трампа еще одно расследование.

Расследование спецпрокурора Мюллера уже на финишной прямой. На Капитолийском холме ждут ответа на ключевой вопрос – какой была связь у Трампа и его команды с Москвой и каким образом – это повлияло на результаты выборов.

Тем временем группа американских сенаторов внесла законопроект с пакетом новых санкций против России. Это реакция США на конфликт в Черном море, когда россияне захватили три украинских судна и взяли в плен 24-х моряков.

А сам Трамп на международной арене похоже для себя обозначил совсем другие приоритеты. Он готовится к новой встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Напомним, Конгресс США утвердил бюджет, которым на строительство стены на границе с Мексикой выделяется $1,37 млрд.

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