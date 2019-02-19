О чудесах, которые творит Святой Валентин, в Самборе Львовской области знают все. Местный храм, где находятся мощи святого, никогда пустым не бывает.

По легенде, Святой Валентин – это реальный человек. Жил во втором веке. И запомнился, прежде всего, тем, что тайно венчал влюбленных, за это римский император Клавдий второй, который был язычником, его обезглавил именно 14 февраля 269 года.

Читайте: День святого Валентина: история и традиции праздника

Саркофаг с мощами Святого Валентина выносят из церкви и обходят почти все Терни – чтобы каждый смог увидеть чудо.

В церковь в Самборе мощи привезли из Ватикана в 1759 году.

Несколько лет назад в церковь пригласили специалиста по замкам, чтобы открыли саркофаг, чтобы навести порядок внутри, но механизм не поддался.

Но оказывается, в мире мощи Святого Валентина есть не только в Италии и Украине, но и в Ирландии. В храм кармелитов в Дублине также приходят за любовью и исцелением души.

Большинство из них, как уверяют монахи – выполняются, а пары, которые обмениваются кольцами в храме, почти никогда не расстаются.

Следы Святого Валентина, оказывается, можно найти не только в Украине, Ирландии и Италии. Вот в 2002 году в Чехии во время реставрации крепости в историческом районе Вышеград случайно нашли сундук с останками, на которых черным по белому было написано лопатка Святого Валентина. Теперь и Прага стала городом влюбленных. Реликвию выставили на показ туристам, а день Святого Валентина объявили национальным праздником.

В украинском же городе влюбленных – Самборе, еще нет тысяч туристов и паломников. Но воспользоваться случаем – попросить для себя чудо и счастье здесь может каждый.

К слову, что такое любовь. Топ запросов в Google ко Дню святого Валентина.