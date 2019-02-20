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Создание космических сил США: Трамп подписал директиву

Президент США Дональд Трамп подписал директиву, в которой говорится о создании американских Космических сил.

Дональд трамп

Директива о создании Космических сил США была подписана американским президентом Дональдом Трампом, сообщается на сайте Белого дома.

Решение о создании Космических сил США было принято в связи с тем, что потенциальные противники активно развивают космические возможности и способы противодействия угрозам.

Новые войска будут частью ВВС США, однако в будущем должны развиться в полностью самостоятельною структуру, став так называемой шестой рукой обороны.

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В задачи Космических сил будет входить организация, обучение и вооружение военных подразделений, которые поддерживают нацбезопасность в космосе.

К слову, боевой корабль Tulsa класса Independence стал частью военно-морских сил США.

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