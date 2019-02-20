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Великобритания собирается выдвинуть новое предложение по Brexit – СМИ

20 февраля Великобритания собирается рассказать о новых предложениях касательно Brexit.

Brexit

20 февраля Великобритания собирается представить новые предложения по Brexit, которые были разработаны генпрокурором Англии и Уэльса Джеффри Коксом, сообщает Sky News.

Министр по вопросам Brexit Стивен Баркли считает, что новая сделка должна вывести парламент Великобритании из тупика и продолжить процесс выхода страны из ЕС.

По его словам, в парламенте уже отклонили предложение заместителя министра по делам регионов и местного самоуправления Кита Малтхауса, в котором продлевался переходной период после Brexit до 2021 года.

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Кроме того, на прошлой неделе в парламенте Великобритании отказались переносить даты по Brexit.

К слову, в Евросоюзе заявили, что не собираются возвращаться к обсуждению сделки по Brexit.

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