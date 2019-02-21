Казалось бы, сельскохозяйственные коммуны должны были остаться в прошлом. Но, например, в Израиле они успешно существуют по сей день, и называются Кибуцами.

Мы решили выяснить, живы ли идеи марксизма-ленинизма в 2019-м и почему советские колхозы развалились, а израильские процветают.

Люди не держат в руках свою зарплату, ведь работодатель сразу отправляет ее на счет Кибуца, который забирает примерно 60% на налоги, а 40 отдает на руки.

Читайте: Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли

Сегодня в Кибуце трудно встретить евреев не в руководящих должностях.

Тайцы же, большинство работников сельского хозяйства Израиля. В Кибуце они получают по 2 тыс. долларов в месяц, бесплатное жилье и мешок риса в год.

Сейчас в Израиле около 300 Кибуцев – автономных городов с собственной инфраструктурой, хозяйством и системой образования.

Молодое поколение не хочет связывать жизнь с Кибуцой. Они считают такое устройство устаревшим и считают, что эта система постепенно исчезнет.

Уникальное социальное явление Кибуц на плаву уже более века. Жители говорят – секрет в обществе, которое всегда было сплоченным и не боялось изменений ради сохранения своих хозяйств. И в государстве, которое не мешало.

К слову, не платят за лечение, за лекарства отдают 15%: медицина в Израиле.