Россия использовала для вмешательства в президентские выборы в США 2016 года методы, которые перед этим испытала на Украине.

Такое мнение высказал директор национальной разведки США в 2010-2017 годах, генерал Джеймс Клэппер в комментарии Укринформу.

– Украина была, если можно так выразиться, лабораторией. Путин использовал Украину, в том числе, с целью проверить эффективность различных типов своего оружия в этой войне, – считает американский генерал.

По его словам, речь идет прежде всего о нападениях на электросетии и пропаганде.

Читайте: Спецслужбам РФ дали еще $350 млн на вмешательство в выборы в Украине – разведка

Клэппер отметил, что Кремль имеет долгую историю вмешательства в выборы – с 1960-х годов.

– Но никогда их вмешательство не было столь агрессивным, широкомасштабным, многомерным…А мастерство в этих вопросах они получили именно в результате вмешательства в других странах, особенно в Европе, в Украине, – отметил разведчик.

Напомним, 12 сентября 2018 года Трамп подписал указ, который позволяет ввести санкции против иностранных граждан или компаний, которые вмешиваются в американские выборы.

Фото: Dreamstime