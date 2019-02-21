В египетском храме бога загробного мира Осириса есть то, что сводит с ума не одно поколение египтологов. Как объяснить рисунки современных технологических объектов на стенах храма, который строился за тысячу лет до нашей эры?

Военные эксперты говорят, что на загадочных рисунках не просто самолеты и вертолеты, но и определенные их модели. Например – американский вертолет АН-64 Апач.

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Но в древнем храме есть и другие вещи из нашей современной жизни. Например, лампочка, хотя электричества тогда, конечно, не было. Еще одна загадка, на которую обратили внимание любознательные туристы – это следы современной строительной техники на древнем камне.

Еще одна загадка – техника изображения лиц на монументах. Хрустальные линзы, которые в совершенстве повторяют роговицу глаза и идеально пропорциональные отполированные детали. Есть и рисунок, в котором узнают схему литиево-ионной батарейки.

Власти Египта не везде и не всех пускают для исследований и только после разрешения службы безопасности страны. Или им есть что скрывать?

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как раскрыли тайну египетских пирамид.