22 февраля Google посвятил Doodle австралийскому тележурналисту Стиву Ирвину.

Стив Ирвин – австралийский журналист и натуралист, который погиб в 2006 году. Сегодня, 22 февраля, ему бы исполнилось 57 лет и в честь этого Google посвятил Doodle.

Будущий тележурналист родился в 1962 году в пригороде Мельбурна(Австралия). Его родители были естествоиспытателями, а вырос он на ферме, где разводили рептилий. Ирвин с детства помогал родителям ухаживать за рептилиями, в том числе и за крокодилами.

Будучи взрослым он начал вести передачу Охотник за крокодилами, в которой пропагандировал гуманное обращение с крокодилами.

Документальная программа рассказывала об исследованиях бесстрашного Стива Ирвина. Передача покорила не только австралийских зрителей, а и стала легендарной программой на канале Discovery.

Гибель Стива Ирвина

Тележурналист погиб 4 сентября 2006 года во время очередных съемок документальной передачи у Большого Барьерного рифа.

Стив умер от удара в грудь скат-хвостокол, который угодил прямо в сердце.

Интересно, что укус ската не является смертельным, однако попадание в сердце сыграло свою роль. До этого был известен лишь один смертельный случай после встречи со скатом.

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Фото: Dreamstime.com