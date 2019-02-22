Журналистам удалось отследить биографию третьего подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей – Сергея Федотова.

Фото и биографические данные о Сергее Федотове опубликовали издание The Insider и исследовательская группа Bellingcat.

Индентификация третьего подозреваемого заняла больше времени, так как у журналистов не было фото. В случае с Русланом Бошировым и Александром Петровым фотографии подозреваемых опубликовали британские власти.

О существовании третьего подозреваемого стало известно после расследования Фонтанки.

Журналистам удалось добыть списки пассажиров рейсов, вылетавших в Лондон 2 марта 2018 года. Согласно им Федотов прилетел в столицу Британии за несколько часов до Петрова и Боширова.

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Кроме того, номер паспорта Сергея Вячеславовича Федотова отличался всего 2 цифрами от номеров паспортов Петрова и Боширова.

Несмотря на опечатку в отчестве, журналистам удалось найти адрес прописки Сергея Вячеславовича с датой рождения 17 сентября 1973 года. В московском общежитии военной академии Минобороны с той же датой рождения был прописан Денис Вячеславович Сергеев.

Исследователи выяснили, что Сергеев в 1999 году служил в 108-м гвардейском парашютно-десантном полку и участвовал в спецоперациях в Дагестане. 13 августа 1999 года он получил ранение в бою за высоту Ослиное ухо. За это он получил государственную награду.

Также журналисты нашли кадры с Сергеевым в фильме про бой за высоту Ослиное Ухо.

Экспертиза, проведенная Центром визуальных вычислений Брэдфордского университета, подтвердила, что коэффициент совпадения между фото с загранпаспорта и кадра из фильма — 78%, при необходимых 70%.

К слову, в ЕС согласовали санкции, которые планируют ввести против подозреваемых в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери.

Фото: Getty Images.