После вывода военных США из Сирии в стране ненадолго останется американская миротворческая группа.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что после вывода американских войск из Сирии в стране останется около 200 военных США, передает ABC.

По ее словам, эта небольшая миротворческая группа будет находиться в Сирии некоторое время.

Такое решение было принято после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, во время которого они согласились продолжить координацию создания безопасной зоны в Сирии.

Таким образом США пытаются защитить мир в стране.

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К слову, в Сирии захватили город Багуз, который считается последним анклавом ИГИЛ в восточной части страны.