Ким Чен Ын едет на встречу с Дональдом Трампом. Дорога у него займет несколько дней – почему, читайте в материале Фактов ICTV.
Лидер КНДР Ким Чен Ын сегодня отправился во Вьетнам на встречу с президентом США Дональдом Трампом.
Ехать он будет почти три дня на бронированном поезде через весь Китай, сообщает The Guardian.
Однако, пока официальные детали поездки Ким Чен Ына пока не разглашаются.
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Севернокорейскому лидеру придется преодолеть на поезде больше 4,5 тысячи километров.
К слову, саммит Ким Чен Ына и Дональда Трампа назначен на 27-28 февраля.
Фото: Pyeongyang Press Corps/Pool/Getty Images
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