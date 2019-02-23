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Почему Ким Чен Ын будет добираться на встречу с Трампом пару дней

Ким Чен Ын едет на встречу с Дональдом Трампом. Дорога у него займет несколько дней – почему, читайте в материале Фактов ICTV.

Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын сегодня отправился во Вьетнам на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Ехать он будет почти три дня на бронированном поезде через весь Китай, сообщает The Guardian.

Однако, пока официальные детали поездки Ким Чен Ына пока не разглашаются.

Читайте: Ким Чен Ын, экономика и армия: что Трамп сказал Конгрессу

Севернокорейскому лидеру придется преодолеть на поезде больше 4,5 тысячи километров.

К слову, саммит Ким Чен Ына и Дональда Трампа назначен на 27-28 февраля.

Фото: Pyeongyang Press Corps/Pool/Getty Images

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