Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с Колумбией.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что все дипломатические отношения с Колумбией будут разорваны, сообщает CNN.

Теперь у дипломатов Венесуэлы есть 24 часа на то, чтобы покинуть Колумбию.

Такое заявление Мадуро связано с тем, что в Колумбии находится центр по приему гуманитарной помощи для Венесуэлы.

Президент Венесуэлы неоднократно заявлял, что не желает принимать гуманитарную помощь в стране.

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К слову, из-за поставок гуманитарной помощи армию Венесуэлы привели в полную боеготовность.