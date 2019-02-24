Самолет РФ пролетел в 20 метрах от шведского самолета.
Российского посла в Швеции вызвали в министерство иностранных дел для объяснений пролету российского истребителя Су-27 в 20 метрах от шведского самолета на прошлой неделе.
Посол РФ встретится с главой департамента по европейской политике безопасности в понедельник, сообщает The Local.
В МИД Швеции назвали этот инцидент серьезным. По словам представителя пресс-службы МИД Швеции Дианы Кудхайб, российский самолет действовал “ненадлежащим и непрофессиональным образом, ставя под угрозу безопасность полетов”.
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Самолет РФ совершил опасное сближение, когда шведский самолет находился на миссии наблюдения над Балтийским морем.
Напомним, в мае прошлого года в Сирии разбился истребитель РФ. Тогда погибли два пилота.