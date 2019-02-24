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В Молдавии обвинили РФ во вмешательстве в выборы

Уголовное дело Следственного комитета России против лидера проевропейской партии ДПМ Владимира Плахотнюка назвали вмешательством в выборы Молдавии.

Молдова

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду заявил, что Россия пытается вмешаться в выборы страны с помощью уголовного дела против лидера проевропейской партии ДПМ Владимира Плахотнюка, передает NewsMaker.

Он добавил, что это не первая попытка России по вмешательству в выборы Молдавии.

Канду сказал, что РФ пыталась вмешаться в выборы с помощью освобождения молдавских летчиков из Афганистана, миграционной амнистии и временной отмены эмбарго.

Сегодня на выборах в стране должны избрать членов парламента, а также высказаться на референдуме касательно снижения количества депутатов.

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К слову, в немецких СМИ высказали мнение о том, что Россия попытается повлиять на выборы в Европарламент.

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