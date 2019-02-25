21-летняя Елизавета Пескова официально работает стажером евродепутата, который поддерживает аннексию Крыма.

21-летняя Елизавета Пескова числится стажером евродепутата от Франции Эмерика Шопрада, который поддерживает аннексию Крыма Россией и приезжал в марте 2014 на полуостров в качестве наблюдателя во время “референдума”.

Как говорится в расследовании журналистов Радіо Свобода, Шопрад подтвердил стажировку Песковой, уточнив, что дочь спикера президента РФ уже второй раз получает такую работу в Европарламенте.

Отмечается, что Песковой, как стажеру, открыты двери зданий ЕП в Брюсселе и Страсбурге. Дочь Дмитрия Пескова также может беспрепятственно быть наблюдателем на заседаниях всех комитетов и других встречах.

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Помощница Елизаветы Песковой не подтвердила, действительно ли работает девушка в Европарламенте.

Напомним, в сети возник скандал из-за заявления Елизаветы Песковой о том, что ее отец “главный миллиардер и вор России.

Фото: Елизавета Пескова