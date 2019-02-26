Концертный хор Санкт-Петербурга исполнил песню о бомбардировке США во время празднования российского праздника Дня защитника Отечества в Исаакиевском соборе.

Концертный хор Санкт-Петербурга исполнил песню о бомбардировке США во время празднования российского праздника Дня защитника Отечества в Исаакиевском соборе, видео опубликовал пользователь Facebook.

– На подводной лодочке с атомным моторчиком Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн Пересек Атлантику и зову наводчика: Наводи, — говорю, — Петров, на город Вашингтон! Тру-ля-ля, тру-ля-ля, Можем все за три рубля! Ты гори, гори земля Неприятеля!

Песня На подводной лодочке, или О зарплате военнослужащих была написана в 1980 году Андреем Козловским. Она была создана как сатира на пропаганду в СССР.

В песне указывается, что советские солдаты готовы уничтожить другую страну и сделать все “за три рубля”.

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В соцсетях раскритиковали выступление хора и отметили неуместность песни.

В пресс-службе собора заявили, что хор не согласовал песню с дирекцией собора и она не входила в программу 23 февраля. Ее исполнили на бис по решению художественного руководителя хора.

В Волынской области запретили российские песни и фильмы.