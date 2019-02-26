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США заблокировали российскую фабрику троллей – СМИ

Во время выборов в Конгресс США в ноябре 2018 года американские спецслужбы провели успешную кибероперацию по блокированию Агентства интернет-исследований в Петербурге, известного как фабрика троллей.

Хакер

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой американских чиновников.

Пентагон осуществил кибератаку против российского агентства, заблокировав ему доступ к интернету.

Операция американских военных была направлена против попыток России вмешаться в выборы в США.

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К слову, в Министерстве внутренней безопасности США заявили, что не обнаружили доказательств хакерских атак на избирательные системы во время промежуточных выборов в Конгресс.

Напомним, 12 сентября 2018 года Трамп подписал указ, который позволяет ввести санкции против иностранных граждан или компаний, которые вмешиваются в американские выборы.

Фото: Rfischia|Dreamstime.com

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