Во время выборов в Конгресс США в ноябре 2018 года американские спецслужбы провели успешную кибероперацию по блокированию Агентства интернет-исследований в Петербурге, известного как фабрика троллей.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой американских чиновников.
Пентагон осуществил кибератаку против российского агентства, заблокировав ему доступ к интернету.
Операция американских военных была направлена против попыток России вмешаться в выборы в США.
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К слову, в Министерстве внутренней безопасности США заявили, что не обнаружили доказательств хакерских атак на избирательные системы во время промежуточных выборов в Конгресс.
Напомним, 12 сентября 2018 года Трамп подписал указ, который позволяет ввести санкции против иностранных граждан или компаний, которые вмешиваются в американские выборы.
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