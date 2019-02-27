Поезд, в котором ехали около 200 человек, застрял в снегу еще в воскресенье.
Проведя более чем 36 часов “в плену”, десятки пассажиров вышли из поезда Амтрак, который застрял в глубоком снегу в штате Орегон.
Спасатели не могли подобраться к людям из-за упавших деревьев и снега, пише CNN.
Поезд, первоначально направлявшийся в Лос-Анджелес, попал в снежную ловушку еще в воскресенье. И только во вторник днем около 200 людей впервые смогли выйти на улицу в городе Юджин.
Их на станции отогревали представители Красного Креста.
Сел в снегу: в США 200 людей застряли в поезде на 36 часов / 2 фотографии
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Как рассказали бывшие “пленники”, все это время они играли в карты, дремали и смотрели, как накапливается снег вокруг поезда.
Напомним, американский город Лас-Вегас впервые за 10 лет засыпало снегом.
Фото: KOINNews
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