Объект КВ62 – гробница, которая сотню лет назад стала сенсацией в археологическом мире. 6 лет раскопки команды британца Говарда Картера не давали никакого результата. Спонсор исследований лорд Карнавон собирался прекратить финансирование. И вот в 1922 году после сноса рабочими старых домов исследователи увидели первую ступень.

Тогда нашли только двери с печатью – символом царской особы. В этот же вечер произошел первый недобрый знак. Любимую канарейку археолога съела кобра, царский символ Тутанхомона, который изображен даже на его посмертной маске.

Открытие гробницы произошло через 3 месяца. Сенсацию снимали тысячи журналистов. Руководитель раскопок пробил дверь несмотря на глиняную табличку с предупреждением – Смерть на своих крыльях заберет того, кто побеспокоит покой фараона. Отовсюду блестело золото – памятники охранников, фараона, его жены, царский трон, оружие, драгоценности, изображения богов. В общем 3,5 тыс. золотых изделий весом 1200 кг. Знаменитая посмертная маска царя весила 11 кг.

А уже через полгода началась странная цепь смертей тех, кто зашел в гробницу и их родственников. Сначала один за другим уходили в вечность исследователи, жившие в разрушенном позже шикарном отеле Континенталь-Савой в столице Египта. Причина смерти не установлена, лорда лихорадило. В горячке он вроде сказал, что слышит голос пустыни. В этом же отеле умер Артур Мейс, который помогал при открытии гробницы. А в Британии в это время найдут тело медика сэра Арчибальда Дугласа-Рейда, что делал первый рентген мумии. Он будет лежать в неестественной позе с выражением ужаса на лице. Несколько человек из команды Картера покончат с собой. Принца египетской королевской семьи Али Камэля Фахми Бэя застрелит жена, генерал-губернатора Судана Ли Стека, который тоже входил в гробницу – террорист. Всего жертвами проклятия называют до 20 человек. Напуганные египетские рабочие отказываются работать на раскопках.

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Кем был Египетский царь Тутанхамон и от чего погиб? Он взошел на трон в 9 лет, а умер уже в 19. На черепе юноши ученые нашли странные следы, которые могли свидетельствовать – царя убили.

На своей посмертной маске он юноша с совершенным лицом, но недавно ученые сканировали его мумию в томографе и получили сенсационный результат. Это был фараон, который выглядел как маленький мальчик. Страдал хрупкостью костей, волчьей пастью, волочил левую ногу и ходил с палочкой, имел неестественно большие бедра и женскую грудь. Ученые объясняют это тем, что его отец Эхнатон был женат на родной сестре, как и сам Тутанхамон.

Египтологи обнаружат: на самом деле КВ62 женская гробница, Тутанхомона туда положили из-за неожиданной и скорой смерти. А вероятная ее хозяйка – одна из жен Эхнатона царица Нефертити. Но было на самом деле проклятие Тутанхамона? Поскольку руководитель экспедиции Говард Картер в отличие от многих коллег дожил до глубокой старости…

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что ученые раскрыли тайну гробницы Тутанхамона.