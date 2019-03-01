Несколько журналистов уже побывали в новой локации Диснейленда под названием Звездные войны: Край Галактики и рассказали подробности о новом парке развлечений.

Журналисты The Hollywood Reporter побывали в новой локации Диснейленда, которая называется Звездные войны: Край Галактики и является самой большой частью парка аттракционов, над которой когда-либо работал Disney.

Места из вселенной Звездных войн создаются при помощи актеров, декораций и спецэффектов.

Создана локация будет в стилистике третьей трилогии фильмов. Местом действия будет планета Батуу, часть которой принадлежит Первому ордену, а часть – повстанцам.

Основными аттракционами станут Smugglers Run и Rise of the Resistance.

















Диснейленд по Звездным войнам: первые фото и когда откроют / 4 фотографии

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В одном из них посетители смогут принять участие в “полете” Тысячелетнего Сокола. Всего в состав экипажа войдут шесть человек: по два пилота, стрелка и инженера.

Во втором путешествии можно будет стать одним из бойцов сопротивления и отправиться на секретную миссию против Первого ордена. Для этого аттракциона даже отсняли видео с актерами из фильмов новой трилогии.

Продавцов сувениров будут играть актеры не выходя из образа. Да и сами сувениры будут подобраны так, чтобы не отрывать посетителей от полного погружения.

Для широкой аудитории локацию откроют осенью 2019 года.

К слову, студия Disney опубликовала план с датой выхода своих фильмов до 2020 года.

Фото: Disney