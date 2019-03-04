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Наследие оккупантов: в Латвии призвали не отмечать 8 марта

Празднование 8 марта в Латвии назвали “унижением женщин”.

Наследие оккупантов: в Латвии призвали не отмечать 8 марта

8 марта должен быть отменен в Латвии как “наследие оккупационного режима”.

С такой инициативой выступил доктор юридических наук Латвийского университета и исследователь деятельности КГБ Кристине Яриновска, пишет Sputnik.

Законность празднования 8 марта в Латвии ученая назвала “унижением женщин”.

Читайте: Латвию на Евровидении 2019 представит дуэт Carousel

Яриновска призвала Сейм решить этот вопрос.

К слову, в Украине праздник отменять не собираются, поэтому советуем обратить внимание на 7 идей подарков на 8 марта для девушки и жены.

Фото: Aliaksandr Barouski

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