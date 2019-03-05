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Британская королевская семья начала войну с троллями в соцсетях

Модераторы страниц Британской королевской семьи теперь будут следить за комментариями на страницах Кенсингтонского и Букингемского дворцов.

Британська королівська сім'я

Модераторы будут следить за страницами Кенсингтонского и Букингемского дворцов в соцсетях и удалять комментарии, которые сочтут оскорбительными, сообщается на сайте Британской королевской семьи.

Новые правила должны помочь в создании безопасной среды на соответствующих страницах для того, чтобы пользователи могли проводить дискуссии, задавать вопросы и оставлять комментарии.

Модераторы будут удалять комментарии, которые являются оскорбительными, грубыми, или же содержат угрозы.

В последнем случае они даже могут обратиться в правоохранительные органы.

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