Модераторы страниц Британской королевской семьи теперь будут следить за комментариями на страницах Кенсингтонского и Букингемского дворцов.

Модераторы будут следить за страницами Кенсингтонского и Букингемского дворцов в соцсетях и удалять комментарии, которые сочтут оскорбительными, сообщается на сайте Британской королевской семьи.

Новые правила должны помочь в создании безопасной среды на соответствующих страницах для того, чтобы пользователи могли проводить дискуссии, задавать вопросы и оставлять комментарии.

Модераторы будут удалять комментарии, которые являются оскорбительными, грубыми, или же содержат угрозы.

В последнем случае они даже могут обратиться в правоохранительные органы.

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К слову, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в Европе необходимо создать агентство для защиты от кибератак.