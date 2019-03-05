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Факты / Мир

WWF заподозрили в финансировании пыток и убийств

Всемирный фонд дикой природы (WWF) финансирует группировки в Азии и Африке, которые пытают и расстреливают браконьеров.

WWF заподозрили в финансировании пыток и убийств

Об этом сообщают в журналистском расследовании BuzzFeed. В издании отмечают, что материалы расследования написаны на основе более ста интервью и тысяч документов, в том числе конфиденциальных.

– Работники WWF устраивали антибраконьерские задачи. Приобщали к этому людей, которых обучали и оснащали экипировкой. Давали ножи, дубинки и приборы ночного видения. Такие военизированные формирования нападали на местных, избивали и пытали их, а некоторых убивали и расстреливали, – сообщают BuzzFeed.

WWF организовывал и финансировал тайные сети информаторов. Также организацию подозревают в закупке оружия для рейнджеров, которые выполняли работу. Руководство фонда знало о таком нарушении прав человека, но почему-то молчало.

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Еще в 2006 году в Непале рейнджеры, занимаясь национальным парком Читван, схватили местного жителя. Его обвинили в том, что он будто помог сыну закопать рог носорога.

Доказательств не нашли, но мужчину запытали. Сотрудников фонда обвинили в убийстве, но дело не получило огласки, поэтому WWF продолжил финансировать Читван.

Другой случай произошел в Камеруне, когда охранники национального парка Лебек пытали 11-летнего мальчика на глазах родителей. Село подало жалобу в WWF, но ответа не дождались.

К слову, WWF отметили, что нарушения прав человека недопустимы, даже ради сохранения дикой природы. Всемирный фонд пообещал провести независимое расследование.

Напомним, аннексированному Крыму снова пророчат экологическую катастрофу, но теперь из-за добычи песка в урочище Плавни на территории Нижне-Чурбашского хвостохранилища.

Фото: Рexels

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