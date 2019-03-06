Американская компания MD Helicopters представила боевой вертолет MD969 Combat Explorer.

Во время выставки Heli-Expo – 2019 компания MD Helicopters представила разведывательно-ударный вертолет MD969 Combat Explorer, сообщает Defence World.

Новинка создавалась на базе MD 902 Explorer. Главной особенностью вертолета является отсутствие рулевого винта.

При таком дизайне реактивный момент от несущего винта компенсируется за счет вентилятора, который установлен в хвосте, а также сопел на хвостовой балке.

Указанный вертолет должна взять на вооружение армия США.

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MD969 Combat Explorer развивает скорость до 300 км/ч, а на его держатели можно установить вооружение.

К слову, до 2023 года США должны поставить Польше 20 высокомобильных ракетно-артиллерийских систем HIMAR.

Видео: Cavok Brasil