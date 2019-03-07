Китайская компания Huawei подала иск в федеральный суд в Техасе к правительству США из-за закона, который запрещает покупать продукцию бренда из соображений безопасности.

Китайская компания Huawei подала иск в федеральный суд в Техасе к правительству США из-за закона, который запрещает покупать продукцию бренда из соображений безопасности, говорится в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте.

В компании заявили, что запрет является незаконным, потому что Конгресс США не смог привести никаких доказательств в пользу этого решения.

Представители компании отметили, что таким решением ограничивается участие Huawei в честной конкуренции и наносит ущерб американским потребителям.

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В компании добавили, что из-за данного запрета компания не сможет предоставить американцам продвинутые технологии 5G.

Напомним, в мае прошлого года власти США заявили о намерении ограничить поступление телефонов из Китая компаний Huawei Technologies Co. и ZTE Corp из-за вопросов национальной и общественной безопасности.

Американские законодатели считают, что продукция этих фирм может быть использована для шпионажа.

Фото: huawei.com