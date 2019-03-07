Новый учебный год в Аргентине, который должен был начаться 6 марта, так и не стартовал из-за забастовки учителей.

В Аргентине учебный год не начался из-за того, что педагоги не вышли на работу. Они заявили, что их зарплаты растут медленнее, чем цены. В 2018 году цены выросли на 47%, ожидается, что в текущем году уровень инфляции превысит 30%.

Об этом сообщает Ruptly.

В прошлом году в Буэнос-Айресе, крупнейшей провинции Аргентины, учителям повысили зарплаты на 32%. Сейчас они требуют поднять зарплаты еще на 16%, прежде чем продлевать трудовые контракты на 2019 год.

Только в шести из 24 провинций страны занятия после летних каникул начались вовремя.

Читайте: В Украине придумали наказание за задержку зарплат

К слову, на улице Парижа на митинг против выдвижения на пятый срок нынешнего президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики вышли шесть тысяч человек.