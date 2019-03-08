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Хуже СССР во времена Холодной войны – польский министр о России

Министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что Россия сегодня ведет себя агрессивнее, чем СССР.

Хуже СССР во времена Холодной войны – польский министр о России

Министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский считает, что современная Россия является более агрессивной, чем СССР во времена Холодной войны.

По его словам, даже СССР смог подписать договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

– Она (Россия – Ред.) сегодня более по-имперски агрессивная чем СССР в период Холодной войны, ведь тогда можно было подписать такое соглашение о контроле над вооружением, а сегодня его действие прекращается, – сказал Щерский.

Он добавил, что мир должен быть готов к тому, что РФ больше не будет выполнять условия РСМД.

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К слову, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что против России будут введены новые санкции из-за ее агрессивных действий.

Источник: Укрінформ

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