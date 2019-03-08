Министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что Россия сегодня ведет себя агрессивнее, чем СССР.

Министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский считает, что современная Россия является более агрессивной, чем СССР во времена Холодной войны.

По его словам, даже СССР смог подписать договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

– Она (Россия – Ред.) сегодня более по-имперски агрессивная чем СССР в период Холодной войны, ведь тогда можно было подписать такое соглашение о контроле над вооружением, а сегодня его действие прекращается, – сказал Щерский.

Он добавил, что мир должен быть готов к тому, что РФ больше не будет выполнять условия РСМД.

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К слову, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что против России будут введены новые санкции из-за ее агрессивных действий.