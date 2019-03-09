80% территории Венесуэлы без света из-за отключения ГЭС Гури.

Венесуэла переживает масштабные перебои в подаче электроэнергии – без света находится 80% территории страны.

Причиной блэкаута стало отключение ГЭС Гури более 30 часов назад.

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес успел обвинить в происходящем США, заявив про кибератаку американских спецслужб на автоматическую систему контроля ГЭС.

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Также чиновник пообещал предоставить доказательства вмешательства США в ближайшие дни.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что отключение электроэнергии произошло не из-за США.

– Это не из Колумбии. Не из-за Эквадора, Бразилии, Европы или кого-то другого. Недостаток элекроэнергии и голод являются результатом некомпетентности режима Мадуро.

Как сообщалось, США продлили санкции против Венесуэлы, введенные в 2015 году.