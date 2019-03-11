В Латвии завершили строительство забора с колючей проволокой на границе с Россией длиной в 93 км.

В Латвии завершили строительство забора с колючей проволокой на границе с Россией длиной в 93 км, пишет издание Diena.

По словам пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Латвии Кристина Петерсоне, на границе также будут построены деревянные пешеходные дорожки, патрульные будки и водопропускные трубы.

К слову 93 км составляет половину от запланированной постройки. Вся длина забора составит 183,6 км, а его высота – 2,7 метра.

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На строительство было выделило €21,168 млн.

Строительство планируют завершить в 2020 году.

В пограничной службе Латвии отметили, что на тех участках, где уже построен забор, значительно снизилось количество нарушений.

Такой же забор будут строить на границе с Беларусью, чтобы бороться с нелегальной миграцией.

К слову, проект Стена, который реализовывают украинские пограничники на границе со страной-оккупантом Россией, готов на около 30%.