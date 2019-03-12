Большой разговор с президентом – так называлась пресс-конференция Лукашенко, которая стала рекордной по продолжительности. 7 часов 25 минут – это на 5 минут дольше за позапрошлогоднюю встречу.

Более 200 экспертов, общественных деятелей и журналистов. На конференцию пустили даже иностранные и независимые медиа. Последних интересует, когда же Лукашенко в конечном итоге пойдет на покой.

Лукашенко уже сам прямо называет себя диктатором. А его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт в интервью на этой неделе заявила, что диктатура – стала так сказать, национальной фишкой.

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На российских телеканалах и соцсетях, которые имеют влияние и на Беларусь, все больше критикуют Лукашенко. Он в очередной раз попал в немилость из-за непокорности Москве. Не захотел пойти на объединение России и Белоруссии.

Россия постепенно лишает Беларусь льгот. Лукашенко теряет деньги и заигрывает с Западом и Китаем.

Возразил он и переход Беларуси на российский рубль, поскольку Кремль даже перевести торговые операции на свою валюту отказывается.

Для выдворения из страны россиян, ввели специальный закон, который позволяет выставить иностранцев за мелкие административные правонарушения.

Время работает пока против России. Беларусь уменьшает кредитную зависимость от Москвы, увеличивает экспорт в другие страны, а в этом году планирует открыть атомную станцию ​​и уменьшить зависимость от российского газа.

Истерику в Москве вызвали заявления батьки о необходимости привлечения к Минскому процессу и страшно сказать – сотрудничества Беларуси с НАТО. Мы не можем воспринимать наших соседей-членов как врагов – сказал Лукашенко.

Крым, Григорьевич отказался назвать русским, поскольку его подпись есть под Будапештским меморандумом. Что это – продолжение игры в заигрывания с Западом и шантаж Кремля?

В обмен на лояльность Европа и Америка ослабили санкции против Минска и уменьшили финансирование оппозиции. А Кремль пытается обуздать Лукашенко скрытыми угрозами поменять его на предстоящих президентских выборах. Возможно, даже досрочных. Поэтому аукцион за верность батьки продолжается.

К слову, РФ может потерять единственного союзника на Западе – Лукашенко.